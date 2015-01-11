Туристов защитит «Электронная путевка»

В России будет введена система контроля за продажей туров – «Электронная путевка», данной работой занимаются Ростуризм и госкорпорация "Ростех".

Ее цель - защитить туристов от банкротств и недобросовестных действий туроператоров, отельеров, перевозчиков и страховых компаний.

В настоящее время Ростуризм готовит проект нормативного акта. Ранее ведомство совместно с "Ростехом" направило письмо президенту, где изложены основные принципы работы системы. Как сообщили в пресс-службе Ростуризма, суть предложения - сделать прозрачным и понятным движение денег по всей цепочке: от туриста до конкретной гостиницы.

Тогда надзорные органы и сами туристы смогут отслеживать каждый этап организации купленных туров: оплата турфирме, авиакомпании, отелю, автобусной компании и так далее. На каждом этапе должен генерироваться электронный документ, подтверждающий факт оплаты услуги, - билет, ваучер в гостиницу, страховой полис, квитанции на оплату экскурсий, услуг переводчика, гида.

Электронная путевка" может быть использована и для контроля рынка чартерных перевозок. Она не позволит продавать билетов больше, чем можно выполнить рейсов, отметили в Ростуризме. Тем более сервис должен пресечь откровенные финансовые махинации. Многие турфирмы осуществляют незаконные операции, связанные с нелегальным выводом денежных средств за рубеж, теневой продажей денежной наличности. По данным ЦБ, речь идет о сумме в 60 миллиардов рублей ежегодно, пишет «Российская газета».

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