На выплаты многодетным семьям вместо земли на Южном Урале направят 88,3 млн

Из бюджета Челябинской области направят 88,3 млн рублей на выплату многодетным семьям компенсации вместо предоставления бесплатных земельных участков.

Размер выплаты будет рассчитываться исходя из средней кадастровой стоимости земельного участка площадью 0,13 га. По предварительным подсчетам сумма составит порядка 250 тыс. рублей за один участок. Деньги можно будет направить только на улучшение жилищных условий – на покупку дома или квартиры (строящихся или готовых), оплату первоначального ипотечного взноса или погашение основной суммы долга и уплату процентов по уже взятому кредиту. Выплаты начнутся уже в этом году.+

Соответствующие поправки в региональный закон «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке» планируется утвердить на заседании Заксобрания 28 июня, сообщает пресс-служба главы региона.

Напомним, впервые инициатива о получении денежной компенсации взамен бесплатных земельных участков прозвучала во время поездки президента РФ Владимира Путина в Челябинск в ноябре 2017 года. Глава государства посетил компрессорный завод, где в неформальной обстановке пообщался с рабочими. Один из сотрудников – многодетный отец – озвучил проблему, когда зачастую семьи с тремя и более детьми не могут освоить положенные бесплатно земельные участки и хотели бы получить денежную компенсацию. Глава государства поручил губернатору разработать соответствующий механизм соцподдержки.

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