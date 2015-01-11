Челябинская область отметит День молодежи

27 июня в Челябинской области будут отмечать День молодежи.

Праздник был введен в нашей стране 24 июня 1993 года. До 1993 года он назывался «Днём советской молодёжи» и отмечался в последнее воскресенье июня, начиная с 1958 года. В этом году День молодежи отмечает 60-летний юбилей.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поздравил южноуральцев с праздником: «Этот праздник объединяет не только юношей и девушек, а всех, кто работает с юным поколением, кто молод душой и уверенно смотрит в будущее. Южный Урал всегда гордился своей молодежью – талантливой, смелой, инициативной, способной побеждать любые трудности, верить в себя и быть готовой к большим свершениям. Многие достижения Челябинской области созданы трудом и молодежным азартом, умением нестандартно мыслить и генерировать яркие идеи. Уверен, что и в дальнейшем этот молодой и задорный ритм жизни будет задавать тон и нашему региону, и России в целом».

Желаю всем удачи и успеха, любви и верных друзей, плодотворной учебы и большой интересной работы на благо нашей страны!

В городах и районах Челябинской области также пройдут праздничные мероприятия.

В Челябинске 27 июня в 18 часов возле ТРК «Горки» состоится фестиваль искусства, спорта и музыки «Urban Fest». Для участников будут организованы танцевальные батлы различных популярных стилей, спортивные соревнования. А самые активные смогут поучаствовать в DFM-граффити контесте. Участников ждет множество увлекательных мастер-классов, показательных выступлений, а также большой концерт группы «Триагрутрика».

В Кыштыме День молодежи отметят в пятницу, 29 июня. В 19 часов 30 минут на городской площади состоится вечерняя программа. Вечер откроется с показательных выступлений вело- и скейтбордистов, игр в мегаволейбол, мегашашки и гигантский боулинг, заездов на гирокартах и забегов в «беличьих колесах». В финале праздника – двухчасовая дискотека.

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