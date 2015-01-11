Новости Городские новости Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 28.06.2018 г. Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа. 1. Сегодня четверг 28 июня 2018 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была + 15 град. С • атмосферное давление 736 мм. рт. столба • относительная влажность воздуха 95 % • ветра нет м/с 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло _ 5 _ ДТП _ 3 _ пострадавших. 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: Вид отключения Адреса Время отключения 1 В сетях холодного водоснабжения Калинина 7 с 8.30 до 12 часов Семенова 19, Гайдара 26 п.3,4 с 9 до окончания Набережная 69, Менделеева 6, Октябрьская 10, Матросова 35 п.1, К.Маркса 11 п.2 с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения Лермонтова 9 с 9 до 12 часов 3 В сетях горячего водоснабжения Калинина 7 с 8.30 до 12 часов Семенова 19, Гайдара 26 п.3,4 Дзержинского 39 п.1-3 с 9 до окончания Набережная 69, Менделеева 6, Октябрьская 10, Матросова 35 п.1, К.Маркса 11 п.2, Победы 7 с 9 до 12 часов Вниманию жителей округа! По данным Челябинского гидрометцентра 26-28 июня на большей части территории Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность (IV класс горимости по региональной и метеорологической шкале), в южных районах местами ожидается чрезвычайная пожарная опасность (V класс горимости по региональной и метеорологической шкале). 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3.Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло, погибших нет. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 28 июня 2018 года 1. Природные ЧС: не прогнозируется. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Облачная погода с прояснениями, ночью местами небольшие дожди, грозы, днем в большинстве районов небольшие дожди, местами умеренные, грозы, град. Ветер северный 5-10 м/с, днем отдельные порывы 13-18 м/с. Температура воздуха ночью плюс 12-17º, в низинах до плюс 7°, днем плюс 23-28°. ОЯ: не прогнозируются. НЯ: не прогнозируются. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: чрезвычайные ситуации, связанные с природными пожарами, на территории Озерского городского округа не прогнозируются (Р=0,3). 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости и ухудшение эксплуатационного состояния дорожного полотна при осадках, туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,2). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, порывы линий электропередач при порывах ветра свыше 15 м/с. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: Сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 195 обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru/about/info/oper_env/36283/ Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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