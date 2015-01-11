В Озёрске закрывается крупнейшая автостоянка

Собственник задолжал муниципалитету несколько миллионов рублей

С 1 июля прекращает работу автомобильная стоянка на 400 с лишним мест, расположенная вдоль улицы Дзержинского возле городского рынка. Об этом официально предупреждены сотни автовладельцев, годами пользующихся услугами паркинга.

По неофициальной информации, причиной закрытия крупнейшей в Озёрске стоянки стали долги за аренду и коммунальные услуги. За несколько лет официальные владельцы накопили, по некоторым данным, около 9 миллионов рублей задолженности. В бизнес-кругах закрытого города ликвидацию частной стоянки на Дзержинского комментируют так: «Фактически стоянка принадлежит Игорю Литовкину (крупному озёрскому предпринимателю, имеющему доли в различных проектах – от продуктового ритейла до АЗС – ред.), поэтому прошлые власти в лице сити-менеджера Павла Качана не смогли ни закрыть прибыльный бизнес олигарха, ни заставить оплачивать аренду и электроэнергию. Действующий глава округа Евгений Щербаков оказался более крепким и принципиальным».

В настоящий момент на автостоянке ведётся демонтаж ограждения. Бывшим клиентам персонал сообщает, что на освобождающемся месте будет организован детский мини-парк и точки общепита.

Озёрск.ру