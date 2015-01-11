На Южном Урале сотрудники почты украли 10,5 млн с помощью «мертвых душ»

В Кыштыме сотрудники местного почтамта за восемь лет вытащили из кассы 10,5 миллионов рублей.
В делах фигурируют пять сотрудниц городского почтамта, включая его руководителя, ныне покойную. Бывший главный бухгалтер и кассир в течение двух лет с помощью подложных документов похищали деньги из кассы. Кроме того, в период с 2009 по 2017 годы они устраивали на работу «мертвые души».
Под разными предлогами махинаторы оформили на работу 20 человек. На протяжении восьми лет получали за них заработную плату, а деньги делили между собой. Эти средства они вкладывали в строительство домов, покупку автомобилей. Часть из них пошла на погашение кредитов. Мошенническая схема всплыла после того, как руководитель почтамта скончалась, а новый глава провел в отделении инвентаризацию.
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Ключевые теги: Кыштым, почта, хищение.
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