На Южном Урале сотрудники почты украли 10,5 млн с помощью «мертвых душ»

В Кыштыме сотрудники местного почтамта за восемь лет вытащили из кассы 10,5 миллионов рублей.

В делах фигурируют пять сотрудниц городского почтамта, включая его руководителя, ныне покойную. Бывший главный бухгалтер и кассир в течение двух лет с помощью подложных документов похищали деньги из кассы. Кроме того, в период с 2009 по 2017 годы они устраивали на работу «мертвые души».

Под разными предлогами махинаторы оформили на работу 20 человек. На протяжении восьми лет получали за них заработную плату, а деньги делили между собой. Эти средства они вкладывали в строительство домов, покупку автомобилей. Часть из них пошла на погашение кредитов. Мошенническая схема всплыла после того, как руководитель почтамта скончалась, а новый глава провел в отделении инвентаризацию.

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