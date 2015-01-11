В Озерск приезжают бойцы стройотрядов из 26 регионов России

География участников Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом» впечатляет: более 700 стройотрядовцев из 26 регионов от Краснодара до Хабаровского края.

Уже совсем скоро они приступят к работе на объектах ПО «Маяк». Бойцы «Мирного атома-2018» помогут «Маяку» в благоустройстве территорий, а также в ремонте производственных помещений. При этом одной только работой летний семестр не ограничится: стройотрядовцев ждёт насыщенный досуг. По словам комиссара стройки Арины Чубовой, на трудовой семестр составлена целая программа мероприятий, среди которых масштабная церемония открытия «Мирного атома-2018», фестиваль авторской песни, конкурс визиток, спевки у костра и многое другое. Кроме того, стройотрядовцы будут активно помогать Озерску в благоустройстве городских территорий. Так прошлым летом в собственные выходные бойцы «Мирного атома» красили детские площадки и наводили порядок во дворах многоэтажек.

Напомним, стройотрядовское движение и «Маяк» тесно связаны с 2015 года. 2 года подряд предприятие получает звание лучшей принимающей организации для студенческих строительных отрядов атомной отрасли. Начиная с 2016 года, «Маяк» принимает свыше 500 стройотрядовцев в летний семестр, и порядка 100 — в зимний. Летний семестр этого года продолжится до конца августа. По итогам работы на объектах выберут лучшие стройотряды по таким показателям, как эффективность работы и выполнение плана.

https://www.po-mayak.ru/