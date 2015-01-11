В Озерске бойца стройотряда придавило бетонной плитой

На одном из заводов ПО «Маяк» во время выполнения ремонтных работ студента-стройотрядовца придавило бетонной плитой.

В результате ЧП пострадавший был доставлен в приемный покой озерской городской больницы для оказания медицинской помощи.

Очевидцы сообщают, что на молодого человека обрушилась бетонная перегородка в душевой санпропускника. В настоящий момент угрозы для жизни студента нет.

Выяснить точное состояние пострадавшего не представляется возможным: персонал медсанчасти не имеет права разглашать любую информацию о пациентах. Официальные представители ПО «Маяк» также отказались сообщать корреспонденту Znak.com подробности происшествия.

Попавший в больницу стройотрядовец приехал в Озерск из Новосибирска в рамках Всероссийской студенческой стройки «Мирный атом». Всего на работах по благоустройству территорий и ремонту производственных помещений «Маяка» будут трудиться более 700 стройотрядовцев из 26 регионов России. На крупнейшем ядерном предприятии России студенты сезонно трудятся с 2016 года.

Произошедшее накануне ЧП с пострадавшим на производстве — первое за всю историю «Мирного атома» в Озерске. В предыдущие годы больше всего хлопот руководству «Маяка» и города доставляли конфликты гостей и местной молодежи. Так, в 2016 году правоохранители сумели предотвратить массовую драку с участием более 400 стройотрядовцев и «местных».

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