Ждут студентов: в Челябинске к началу учебного года скопилось полторы тысячи свободных квартир

В Челябинске за последний год в полтора раза вырос объём жилья, сдаваемого в аренду. Наплыва студентов в начале учебного года ждут хозяева 1400 квартир, подсчитали специалисты онлайн сервиса по подбору недвижимости N1.ru.

Чаще всего арендаторам предлагают однокомнатные квартиры, они сейчас занимают 68 процентов рынка. Средняя стоимость аренды квартиры в месяц составляет 12,4 тысячи рублей. Для сравнения, год назад она была выше на 400 рублей. Так, однокомнатную квартиру сегодня можно снять за 11 тысяч, «двушку» — за 14,5, а «трёшку» за 18,6 тысячи рублей.

— Рост числа предложений для аренды накануне учебного года может говорить о сокращении спроса, так как иногородние студенты, как правило, определяются с арендой летом, — отмечает руководитель пресс-службы N1.RU Анастасия Гринёва. — С другой стороны, спрос на арендное жильё сокращается в целом благодаря доступности ипотеки, так как люди, снимавшие раньше квартиры, теперь активно покупают собственные.

Весной аналитики фиксировали рост цен на аренду квартир, который произошел за счет увеличения объявлений о сдаче жилья большой площади.

https://chelyabinsk.74.ru/text/realty/65299421/