«Культурно — досуговый центр» приглашает на Дни открытых дверей

5 сентября Дворец культуры «Маяк» открывает новый юбилейный творческий сезон. В зрительном зале состоится концерт «В мир творческих удач мы распахнем вам двери!», в котором примут участие юные артисты всех детских творческих коллективов ДК «Маяк».

После концерта состоится встреча с руководителями, а также запись в детские творческие коллективы. Начало в 18.30.

7 сентября в Доме культуры «Энергетик» состоится концерт-открытие

нового творческого сезона «Ярмарка талантов», который покажет полный спектр деятельности учреждения.

Посетители узнают о работе творческих коллективов, смогут записаться в кружки на новый сезон и встретиться с руководителями.

Начало в 18.00 часов, вход свободный.

Приглашаем всех желающих! Подробнее по телефону: 9-40-85