«Культурно — досуговый центр» приглашает на Дни открытых дверей

5 сентября Дворец культуры «Маяк» открывает новый юбилейный творческий сезон. В зрительном зале состоится концерт «В мир творческих удач мы распахнем вам двери!», в котором примут участие юные артисты всех детских творческих коллективов ДК «Маяк».
После концерта состоится встреча с руководителями, а также запись в детские творческие коллективы. Начало в 18.30.
7 сентября в Доме культуры «Энергетик» состоится концерт-открытие
нового творческого сезона «Ярмарка талантов», который покажет полный спектр деятельности учреждения.
Посетители узнают о работе творческих коллективов, смогут записаться в кружки на новый сезон и встретиться с руководителями.
Начало в 18.00 часов, вход свободный.
Приглашаем всех желающих! Подробнее по телефону: 9-40-85
Ключевые теги: ДК Маяк, новый сезон, открытие.
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