Озерские полицейские в ходе операции «Район» из незаконного оборота изъяли 36 грамм наркотических средств

С 24 по 25 августа 2018 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В ходе проведения операции «Район» сотрудники дорожно-патрульной службы выявили автомобиль «Лада Калина», стоявший на ул. Горная, в салоне которого находились двое мужчин. При личном досмотре которых у каждого было обнаружено и изъято вещество растительного происхождения. Полиэтиленовый пакет с наркотическим веществом сотрудники полиции изъяли также из салона автомобиля. Исследование показало, что изъятое вещество массой 36 грамм относится к наркотическим средствам – «курительная смесь» в крупном размере. По данному факту следственным отделом Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до десяти лет. В отношении подозреваемых решается вопрос об избрании меры пресечения.

На Озерском шоссе наряд ДПС остановил автомобиль «Лада Калина» под управлением местного жителя. В ходе досмотра в бардачке автомобиля была обнаружено и изъято вещество растительного происхождения зеленного цвета, завернутое в лист бумаги. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В мероприятии приняли участие 67 сотрудников Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск, представители народных дружин и Общественного совета при УМВД, сотрудники Управления Росгвардии Челябинской области, администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения операции «Район» сотрудники полиции задержали 8 граждан за совершение преступлений.

Выявлено 100 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 12, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 47, за иные правонарушения – 41.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 28 мест концентрации правонарушителей, 75 граждан подучетной категории, в том числе 16 лиц, состоящих под административным надзором.

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.