Социальные проекты помогают решить наболевшие проблемы жителей Метлино

В этом году поддержку органов местного самоуправления получили два социальных проекта: "Живи, цвети, родной посёлок!" и "Мой посёлок – моя забота." О том, как идёт реализация проектов рассказала депутат посёлка Ольга Хакимова.

Проект "Живи, цвети, родной посёлок!" включает три этапа. Один из них – благоустройство улицы Центральной. Вдоль дороги на газонах были установлены вазоны для цветов, улица приобрела нарядный вид. Также в ходе реализации проекта запланировано проведение конкурса "Лучший цветник". Жители многоквартирных домов в течение летнего сезона самостоятельно оформляют клумбы на придомовых территориях. Конкурс помогает привлечь внимание к этой инициативе, чтобы число жителей, заинтересованных в благоустройстве своих дворов, с каждым годом увеличивалось.

Депутат посёлка Метлино Ольга Хакимова считает, что такие проекты помогают жителям посмотреть вокруг другими глазами, поднимают настроение. У людей появляется желание внести свой вклад в обустройство поселковых и придомовых территорий:

– Участвуя в этом конкурсе жители посёлка проявили яркую фантазию, вложили в эту работу столько любви и тепла. Много раз сама наблюдала, как у прохожих и соседей меняется настроение, на лице появляется улыбка, когда люди видят ухоженный цветник, который выглядит уютно и по-домашнему.

Также в Метлино планируется провести большой поселковый субботник с привлечением не только жителей, но и коллективов предприятий и организаций. А в центре посёлка появится зона отдыха "Скамьи желания".

– Территория посёлка большая, а присесть, отдохнуть и пообщаться, места нет, – рассказывает Ольга Хакимова. – Поэтому и было спланировано создание небольшой современной зоны отдыха. Также будут приведены в порядок некоторые участки, где благоустройство было нарушено в результате проведения ремонтных работ. Частично будет восстановлена тротуарная плитка или засыпан щебень.

В настоящее время одной из актуальных проблем является сбор и утилизация твёрдых бытовых отходов, ликвидация несанкционированных свалок. На решение этой проблемы в Метлино был направлен второй социальный проект "Мой посёлок – моя забота".

– В настоящее время на всей территории поселка размещены всего шесть контейнерных площадок, что крайне мало, – пояснила Ольга Хакимова. – Контейнеры постоянно переполнены, и мусор разлетается по дворам. Ежедневный вывоз ТБО не решает проблему. Волонтеры предложили установить на площадках для сбора ТБО ограждения. В результате этот проект сможет не только помочь организовать сбор ТБО, но и наглядно показать, как, взаимодействуя с органами местного самоуправления, мы можем сделать посёлок чище.

Все мероприятия социальных проектов направлены на улучшение качества жизни в поселке, развитие волонтерского движения и вовлечение в эту работу активной молодежи.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36854/