В Кыштыме требуют снести опасный многоквартирный дом

В городской суд Кыштыма прокурор города направил иск с требованием снести самовольно возводимый многоквартирный жилой дом на улице Карла Либкнехта, 176.

Факт незаконного жилищного строительства был выявлен прокуратурой Кыштыма в ходе проверки обращения местного жителя. Выяснилось, что самовольное строительство затеял собственник земельного участка на улице Карла Либкнехта, 176. При этом местный девелопер не имел выданного в установленном законом порядке разрешения на строительство и даже не обращался с заявлением о его получении. Мужчина не стал привлекать к работам лицензированные строительные организации, а нанял в строители случайных людей. Возведенный ими без технической документации жилой многоквартирный объект может представлять реальную угрозу для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Дальнейшую судьбу самостроя в центре города должен определить Кыштымский суд.

http://www.chel.aif.ru/realty/v_kyshtyme_trebuyut_snesti_opasnyy_mnogokvartirnyy_dom