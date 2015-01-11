В Челябинске пройдет митинг против повышения пенсионного возраста

В ближайшее воскресенье, 2 сентября, в Челябинске в сквере имени Колющенко запланировано проведение согласованного митинга, касающегося вопросов пенсионной реформы.

"Челябинские полицейские обеспечат охрану общественного порядка при проведении согласованного митинга. Мероприятие будет проводиться сторонниками одной из политических партий. Уведомление о проведении данного собрания было подано в соответствующие инстанции в установленные законодательством сроки", - сообщили в региональном полицейском главке.

Для обеспечения общественного порядка будет задействован гарнизон челябинской полиции. При входе в сквер сотрудниками органов внутренних дел будет осуществляться пропускной режим с использованием металлодетекторов с целью недопущения проноса к месту массового скопления людей запрещенных предметов. На подъездных путях к скверу инспекторы ГИБДД осуществят регулировочные действия, направленные на недопущение заторов на проезжей части и обеспечение безопасности участников дорожного движения.

Напомним, законопроект пенсионной реформы внесен для рассмотрения в Госдуму 16-го июня. Документ предполагает повышение пенсионного возраста в России с 55-ти до 63-х лет для женщин и с 60-ти до 65-ти лет для мужчин. Изменения планируется проводить поэтапно в течение переходного периода, который может стартовать уже в 2019 году.

Первыми повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте 61-го года и 56-ти лет соответственно.

Россияне изначально были возмущены такой инициативой. Почти два миллиона россиян просили Путина и Медведева не повышать пенсионный возраст.

«Мы, граждане Российской Федерации, представители независимых профсоюзов и общественных организаций, считаем, что для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут быть решены иным путем», - написали высшему руководству страны граждане России.

Ожидается, что в ближайшее время Владимир Путин сделает заявление о пенсионной реформе.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinske-proydet-miting-protiv-povysheniya-pensionnogo-vozrasta