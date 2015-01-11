Южноуральцы нашли самые нелепые пешеходные переходы

Пешеходный переход, который соединяет заросший травой газон и овраг, обнаружили пользователи соцсетей в Аше. Видео «перехода ниоткуда в никуда», как его уже прозвали, появилось в интернете.

“Это современный, выполненный по ГОСТу, пешеходный переход соединяет траву и овраг. «Зебра» находится около детского сада в городе Аша Челябинской области”, — прокомментировал автор ролика Евгений Жигалов.

Чудо-«зебра» собрала уже 130 тысяч просмотров. Люди задаются вопросом, чем руководствовались дорожники, сделавшие эту разметку. Между тем, подобные странные пешеходные переходы можно обнаружить в разных городах, в том числе и в Челябинске. К примеру, “дорожный шедевр” местных мастеров красуется на проспекте Победы.

https://www.cheltv.ru/yuzhnouraltsy-nashli-samye-nelepye-peshehodnye-perehody/