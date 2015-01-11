Ремонт южноуральских дорог вступает в финальную фазу

Реализация приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в Челябинской области идет по графику.

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году на Южном Урале планируется реконструировать три километра региональных автодорог, отремонтировать 37,7 километра трасс, на 55,5 километра выполнить устройство выравнивающего слоя, на 44,1 километра муниципальных автодорог выполнить ремонт покрытия, передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Дмитрия Микулика.

Сейчас все запланированные на год работы находятся в финальной стадии. Общий объем финансирования составляет два миллиарда рублей, которые в равных долях предоставлены федеральным и областным бюджетами. Более 700 миллионов из двух миллиардов направлено на ремонт дорог Челябинска.

http://www.chel.aif.ru/mk/remont_yuzhnouralskih_dorog_vstupaet_v_finalnuyu_fazu