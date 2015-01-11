В Челябинской области разработали поправки в федеральный закон о регулировании деятельности киосков на региональном уровне

Южноуральские депутаты предлагают изменить закон о регулировании торговой деятельности.

Проект постановления рассмотрели на заседании комитета Заксобрания по экономической политике. Согласно документу, планируется внести поправки в Земельный кодекс и федеральный закон о регулировании торговой деятельности. Инициатор проекта вице-спикер ЗСО Константин Захаров рассказал, что на такой шаг депутаты пошли, поскольку сейчас в Челябинской области и еще 75 субъектах регулирование работы нестационарных торговых объектов идет только на муниципальном уровне, а прямая норма в федеральном законодательстве отсутствует. В ближайшем будущем планируется принять проект на заседании Заксобрания и создать рабочую группу по регулированию вопросов установки киосков и павильонов, прокомментировал Константин Захаров.

«Мы намереваемся на ближайшем Заксобрании принять проект постановления, который одобрили на заседании комитета по экономике с поправками в федеральный закон. В дальнейшем мы создаем рабочую группу, на которой мы уже будем предметно рассматривать целесообразность и содержательную часть возможного регионального закона, где будут делегированы определенные полномочия области по определению порядка регулирования вопросов размещения нестационарных объектов. Это будет после завершения деятельности рабочей группы, которая начнется в сентябре», — сообщил Константин Захаров.

Южноуральские предприниматели положительно оценивают грядущие изменения в законодательстве. По словам руководителя челябинского отделения ассоциации киоскеров Ирины Плещевой, введение регулирования деятельности ларьков на региональном уровне поможет защитить владельцев торговых точек от произвола муниципальных властей.

«Во-первых, мы надеемся, что если Заксобрание примет эти поправки, то произвол органов местного самоуправления станет меньше, потому что каждое муниципальное образование сегодня устанавливает свои правила игры и очень часто выходит за те нормы, которые установлены федеральным и региональным законодательством, например, случаи исключения объектов из схемы, которые предприниматели сейчас дружно оспаривают в Арбитражном суде», — прокомментировала Ирина Плещева.

В данный момент в Челябинске активизировалась борьба с нестационарными торговыми объектами, которые городские власти признают не соответствующими правилам размещения и сносят. Особое внимание обращают на гостевые маршруты, зачистка которых идет в ходе подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году.

http://echochel.ru/programs/ehkonomika-i-biznes/75794/