В Чебаркуле началась активная фаза учений «Мирная миссия-2018»

В Чебаркуле (Челябинская область) началась активная фаза учений стран-членов ШОС «Мирная миссия-2018» — бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиаудар по позициям условного противника.

Во время антитеррористической операции стратегический ракетоносец ВВС РФ Ту-95МС несет боевое дежурство. По базовому лагерю подготовки незаконных вооруженных формирований, который обнаружили беспилотники и самолет-разведчик Су-24, пара Ту-22М3 Российской Федерации нанесла бомбовый удар.

В антитеррористической операции задействовано 58 единиц авиатехники, в том числе казахстанские Су-30СМ, российские Су-24, истребители J-11 (Цзянь-11) и бомбардировщики JH-7 (Цзяньхун-7) Китая, а также беспилотники Казахстана «Скайларк», Китая «Сюйбо» и российские «Орлан-10», «Элерон-3».

Во время розыгрыша с воздуха сброшено более 70 авиабомб и 200 ракет. Силами объединенной авиационной группировки войск условным террористам, захватившим населенный пункт Пашино, нанесен внезапной удар. С 22 по 29 августа в Чебаркуле проходят совместные антитеррористические учения вооруженных сил государств-членов ШОС «Мирная миссия-2018». В маневрах примут участие военные и техника вооруженных сил Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, КНР, Индии и Пакистана. Всего в учениях будут задействованы более 3 тыс. военнослужащих и около 500 единиц техники. Борьба с международным терроризмом является основной целью совместных учений.

https://dostup1.ru/society/V-Chebarkule-nachalas-aktivnaya-faza-ucheniy-Mirnaya-missiya-2018_109089.html