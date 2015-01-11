Южноуральских школьников будут активнее приглашать в школы искусств

Не только ученых, но и творцов хотят взращивать в Челябинской области. Школьников намерены заинтересовать обучением в школах искусств. Сегодня УрФО, куда входит южноуральский регион, находится на 3 месте по охвату обучением в ДШИ. Но ставка делается на 1−9 классы. С текущего года все изменится. Теперь доля обучающихся в ДШИ будет рассчитываться от числа детей в возрасте от 5 до 18 лет. В 2018 году охват должен составить не менее 11,8%. Уже сейчас можно прогнозировать, что с увеличением возрастной «вилки» на 5 лет охват составит чуть более 8%. Увеличение и сохранность контингента учащихся — одна из основных задач. — рассказал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Руководители управлений, отделов культуры, детских музыкальных, художественных школ и школ искусств сегодня, 28 августа, встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию и обменяться опытом. Совещание проведут к 100-летию системы дополнительного образования. Так что самые достойные работники получат грамоты от министерства культуры.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/dshi-aktivno/