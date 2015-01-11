В Озёрске 3-летний ребёнок в одних штанах ушёл гулять с собакой, пока родители спали

В соцсетях жители Озёрска сообщают, что местная жительница по пути на работу нашла во дворе маленького ребёнка.

По словам девушки, на вид мальчику было 2–3 года, одет он был «в одни штаны», на его ногах была разная обувь. Мальчик нёс на руках щенка.

Озерчанка вызвала полицию, однако вскоре во двор выбежала мать ребёнка. Выяснилось, что, пока родители спали, малыш, видимо, решил самостоятельно погулять с собакой.

«Вызов поступил примерно в 10.30, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области. — На место выезжали сотрудники полиции, в том числе подразделения по делам несовершеннолетних. С мамой ребёнка была проведена беседа».

Семья благополучная, добавили в полиции, на учёте не состоит.

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