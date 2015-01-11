Талантливые школьники и педагоги получат денежные поощрения и благодарности от правительства

Школьников Южного Урала, развивающихся по направлениям «Культура», «Спорт» и «Образование», будут поощрять премией губернатора.

30 талантливых учеников получат награду уже в этом году. Помимо благодарности юным ученым, спортсменам и деятелям культуры вручат 34,5 тысячи рублей. Аналогичная премия существовала в области в рамках программы «Дети Южного Урала». В 2011 году программа закончилась, и премия прекратила свое существование. Мы постоянно работали над тем, чтобы возобновить традицию, поскольку должна быть преемственность: муниципалитет, минкульт, губернатор. Высшей ступенью является премия Президента. В этом году нам удалось этого добиться. — прокомментировал министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин. Награда предусмотрена и для наставников — тренеры, учителя и научные руководители юных дарований получат по 40,2 тысячи рублей. Кроме того, 29 августа губернатора Челябинской области Борис Дубровский подписал постановление об утверждении конкурса «Мастер года». Конкурс будет проводиться в 2018—2020 году, чтобы выявить лучших мастеров производственного обучения. Это руководители практики из числа педагогических работников. Абсолютный победитель конкурса получит грамоту регионального Министерства образования и 70 тысяч рублей в качестве награды. Призеры — по 30 тысяч рублей и грамоту, а лауреаты — грамоту и 10 тысяч рублей.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/sps-shkolnik-pedagog/