Советы психолога родителям первоклашек!

Ну, что, родители, волнуетесь? Наверняка "Ещё каааак!". Ведь уже на этой неделе ваша кровиночка идёт в первый класс!

Вас мучают вопросы, как морально подготовить ребёнка к школе? И правда ли, что, чем старше ребёнок на момент поступления в школу, тем лучше он адаптируется?

По словам психолога частной практики Кристины Нужной, про возраст - это всё наговоры. Адаптация - процесс строго индивидуальный. Ведь не бывает абсолютно одинаковых детей, согласитесь? Некоторые детки и в 6 лет проявляют сумасшедшую сознательность, готовы идти на контакт со взрослым и позитивно взаимодействовать. Более того, умеют читать, уверенно пишут свое имя и, например, немного умеют считать. У такого ребенка и адаптация будет совершенно незаметна. Раз - и уже полноценный первоклассник! А есть другие детки - кто, наоборот, чрезмерно активен, крайне неусидчив и совсем ещё "не наигрался". Ничего страшного нет в том, чтобы годик посещать детский сад в совокупности с развивающими кружками(по желанию и по необходимости), которые, несомненно, вместе со взрослением, сделают свое дело в пользу готовности к школе.

Я призываю не торопиться, смотреть на свое дитятко и трезво оценивать ситуацию: готов ли ребенок к школе интеллектуально/физически/психологически, а также стоит учитывать его личностные особенности - ведь это маленький человечек, который может быть достаточно социализирован и зрел для такого шага, а, может, ему нужно немного помочь. Если родитель понимает, что способен оценивать своё сокровище только через призму всепоглощающей любви, то за советом нужно обращаться к специалистам - психологам.

Готовить к школе нужно со всех сторон. Я не говорю о форме и канцелярских принадлежностях. Я говорю о правильном психологическом настрое как ребёнка, так и родителя:

1. Играйте с ребёнком в "школу". Да, звучит банально, но действенно. Создайте соответствующую атмосферу: распределите роли (далеко не факт, что Вы будете учить), обговорите тему "занятия", соберите "класс" (игрушки или домочадцы - неважно) и погружайтесь! Также "школы будущего первоклассника" - неплохая альтернатива (продемонстрируют, как будет в школе) - решать только вам.

2. Дисциплинируйтесь. Начинайте привыкать к режиму дня (хотя, как правило, он уже выработан). Если механизм налажен как часы, то скорректируйте его ближе к условиям школы. Учите ребенка собираться: вы не всегда сможете уследить за формой на физкультуру или клеем для урока труда. Пусть ребёнок анализирует, планирует, что ждет его завтра и, исходя из этого, собирает сумку/пакет/рюкзачок.

3. Привлекайте будущего первоклассника к подготовке к школе: сходите вместе в магазин и вместе подберите рюкзак или дневник. Купите непременно самый красивый (по обоюдному мнению) ластик и линейку - малыша будут греть приятные воспоминания, когда он будет ими пользоваться в школе.

4. Пусть первое сентября будет праздником не только в школе, но и дома! Сделайте этот день для ребенка незабываемым. А если празднование Дня Знаний перерастет в семейную традицию - будет просто прекрасно, ведь в современном ритме жизни так мало остаётся времени для теплых семейных моментов!

И, наконец, поймите сами и донесите своему дорогому первоклашке, что он у вас самый замечательный! Что, даже если случатся неудачи, дома, там где тепло и уютно, всегда ждут и любят тебя любого. И любят не за оценки, а просто так, потому что ты такой, какой есть. Не забывайте говорить с ребёнком каждый день, ему важно, чтобы его СЛЫШАЛИ. Всегда. И до школы, и во время неё. Удачи!

Записала Александра Лебедева