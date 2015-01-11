Жители закрытых городов выбирают лучший социальный проект Госкорпорации «Росатом»

Конкурс социальных проектов проходит в рамках реализации проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ. По итогам общественного голосования в конце сентября 2018 года будет определён город – победитель.
В рамках реализации проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ проходит конкурс социальных проектов, которые хорошо известны озерчанам, и не первый год успешно реализуются как в Озерске, так и в других закрытых городах атомной отрасли:
- «Гражданин страны Росатом»
- «Слава Созидателям!»
- «Лучшие муниципальные практики»
- «Школа Росатома»
- «Территория культуры Росатома»
- «Приемные Общественного Совета»
- «Бережливая поликлиника»
- «Форсаж» - молодежные форумы
- «На благо города» (благотворительная деятельность)
- «Nuclear Kids»
- «Журналисты страны Росатом»
- «Информационные центры атомной отрасли»
- «Атомиада»
- «Турнир молодых профессионалов «ТеМП»
- «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с использованием стандартов WorldSkills» и «Школьные технопарки»
- «Атомный воркаут»
- «Мой дом. Мой двор. Моя семья»
Стартовал конкурс 15 августа и продлится до 30 сентября 2018 года. Участники конкурса – жители городов и работники организаций атомной промышленности в возрасте от 18 лет и старше.
На сайте: http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/ жители Озерского городского округа могут проголосовать за лучшие социальные проекты. По итогам общественного голосования определяется город – победитель конкурса социальных проектов.
На сайте: http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/ переходим по ссылке, разрешаем сайту использовать геолокацию, выбираем раздел "Голосование" и голосуем. Внимание! При использовании мобильных устройств, подключенных к интернету сотовых операторов, может некорректно определяться геолокация. В этом случае можно проголосовать через Wi-Fi соединение.
http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36881/