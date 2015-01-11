Жители закрытых городов выбирают лучший социальный проект Госкорпорации «Росатом»

Конкурс социальных проектов проходит в рамках реализации проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ. По итогам общественного голосования в конце сентября 2018 года будет определён город – победитель.

В рамках реализации проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ проходит конкурс социальных проектов, которые хорошо известны озерчанам, и не первый год успешно реализуются как в Озерске, так и в других закрытых городах атомной отрасли:

- «Гражданин страны Росатом»

- «Слава Созидателям!»

- «Лучшие муниципальные практики»

- «Школа Росатома»

- «Территория культуры Росатома»

- «Приемные Общественного Совета»

- «Бережливая поликлиника»

- «Форсаж» - молодежные форумы

- «На благо города» (благотворительная деятельность)

- «Nuclear Kids»

- «Журналисты страны Росатом»

- «Информационные центры атомной отрасли»

- «Атомиада»

- «Турнир молодых профессионалов «ТеМП»

- «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с использованием стандартов WorldSkills» и «Школьные технопарки»

- «Атомный воркаут»

- «Мой дом. Мой двор. Моя семья»

Стартовал конкурс 15 августа и продлится до 30 сентября 2018 года. Участники конкурса – жители городов и работники организаций атомной промышленности в возрасте от 18 лет и старше.

На сайте: http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/ жители Озерского городского округа могут проголосовать за лучшие социальные проекты. По итогам общественного голосования определяется город – победитель конкурса социальных проектов.

На сайте: http://rosatomvmeste.atomgoroda.ru/golos/ переходим по ссылке, разрешаем сайту использовать геолокацию, выбираем раздел "Голосование" и голосуем. Внимание! При использовании мобильных устройств, подключенных к интернету сотовых операторов, может некорректно определяться геолокация. В этом случае можно проголосовать через Wi-Fi соединение.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36881/