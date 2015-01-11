Как изменится жизнь россиян с 1 сентября

В первый месяц осени 2018 года россиян ждут очередные перемены в законодательстве.

НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

У россиян появится возможность создавать фонды по распоряжению наследством. Это новый способ распоряжения имуществом, которое остается после смерти человека. Заявить о его создании можно будет при составлении завещания. После смерти некоммерческий фонд распределит имущество в связи с пожеланиями покойного.

Главное преимущество новой формы в том, что наследникам не придется ждать полгода после смерти родственника. Человек, оставивший завещание, получит больше контроля над имуществом, которое может быть передано с определенными ограничениями. Все расходы фонда должны быть целевыми, он регистрируется как юрлицо или некоммерческая организация.

НОВЫЕ ПРАВИЛА ПОКУПКИ И СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ

Вступают в силу новые правила покупки жилья. Человек, который решит приобрести недвижимость по договору долевого участия, теперь будет платить не напрямую застройщику, а вносить деньги на специальный эскроу-счет. Строительная компания не будет иметь доступа к этим средствам до завершения возведения дома.

С 4 сентября в России появится Единая система страховая жилья. В ней можно будет найти информацию о договорах страхования помещений и размерах страхового возмещения. Система создается для облегчения получения суммы ущерба, причиненного домам, квартирам и другим жилым помещениям.

Кроме того, в сентябре ужесточатся требования к компаниям, обсуживающим лифты. О своей работе они должны будут сообщать в Ростехнадзор. Это связано с участившимися несчастными случаями. Напомним, в августе в Челябинске рабочий погиб после падения на него кабины лифта. Сообщалось, что мужчина нарушил правила безопасности.

БЛОКИРОВКА КАРТ И ПОДОРОЖАНИЕ ОСАГО

Банки с 26 сентября получат право блокировать карту при подозрении на мошенничество и совершении операции без согласия клиента. Блокировка будет осуществляться на два дня, она коснется не только карт, но и приложений, а также электронных кошельков. Владелец счета должен будет подтвердить верность операции или сообщить о мошенничестве.

С 4 сентября банки будут сообщать клиентам о долге по кредитной карте и доступной сумме кредита. Сообщение будет приходить на электронную почту или телефон.

Средняя стоимость полиса ОСАГО вырастет с текущих 5,8 до 7 тыс. рублей в связи с решением Центробанка о расширении тарифного коридора на 20%. Кстати, с сентября установленные на дорогах камеры смогут отслеживать отсутствие полиса ОСАГО. Нарушителям грозит штраф до 800 рублей, который они будут получать не чаще раза в месяц.

ФИНАНСОВЫЙ ОМБУДСМЕН И НАЛОГОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Должность финансового омбудсмена появится с 3 сентября. Он будет рассматривать жалобы потребителей финансовых услуг и защищать их интересы. Предполагается, что благодаря новому уполномоченному споры между финансовыми организациями и клиентами будут решаться быстрее и в досудебном порядке, в случае если размер требований не превышает 500 тыс.

Срок камеральной проверки декларации по НДС с 3 сентября сократится до двух месяцев. Это позволит юрлицам и индивидуальным предпринимателям быстрее получать возмещение по налогу на добавленную стоимость.

https://dostup1.ru/society/Kak-izmenitsya-zhizn-rossiyan-s-1-sentyabrya_109167.html