Митинг против пенсионной реформы в Челябинске собрал 600 человек

2 сентября, в Челябинске в сквере имени Колющенко прошел митинг против изменений пенсионного законодательства. Акция собрала порядка 600 участников.

Организатором мероприятия стало региональное отделение Коммунистической партии. Митинг был согласован с администрацией города. Коммунисты планировали собрать на акцию протеста 1500 человек, но большого интереса к ней горожане не проявили.

Аналогичный митинг состоялся в Коркино, где при заявленной численности участников акции протеста в 600 человек пришло всего 50. В Троицке местное отделение организации «Ротфоронт» планировало привлечь на свое мероприятие 1000 человек, в результате пришло только 200. В Снежинске при предполагаемой явке на митинг в 200 человек коммунистам удалось собрать только 90. По данным правоохранительных органов, все массовые мероприятия состоялись без неприятных происшествий.

Как ранее сообщало агентство Полит74, различные политические партии неоднократно предпринимали попытки организации общественных акций протеста против пенсионной реформы. Ни одна из них не вызвала массового интереса у южноуральцев. При этом, в регионе продолжается активное обсуждение изменений пенсионного законодательства, организованное в форме встреч с общественниками, экспертами, представителями профсоюзных организаций.

В конце прошлой недели президент РФ Владимир Путин обратился к жителям России,высказав свою позицию по поводу законопроекта, предложенного правительством. По мнению главы государства, изменения являются вынужденной мерой, которая должна предотвратить крах пенсионной системы. При этом президент предложил ряд корректировок для первоначального варианта закона. Многие из предложений были ранее озвучены в общественных дискуссиях на Южном Урале.

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