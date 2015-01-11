9 сентября в Озерске пройдут выборы депутата по округу №15

В понедельник на аппаратном совещании у главы округа Евгения Щербакова исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов Андрей Кузнеченков представил информацию о выборах в органы местного самоуправления.

Глава округа Евгений Щербаков обсудил с руководителями профильных подразделений администрации ряд вопросов, касающихся сферы культуры и образования.

Начальник управления образования Любовь Горбунова напомнила, что 1 сентября состоялось открытие нового учебного года, в школах прошли торжественные линейки, а также общегородские праздничные мероприятия. С 3 сентября школьники приступили к учебным занятиям.

Следует отметить, что последние несколько лет в округе ежегодно насчитывается более 900 первоклассников. В прошлом учебном году их количество составило 921 человек. Как пояснила Любовь Горбунова, по данным управления образования на 1 августа 2018 года, впервые переступили порог школы 922 ребёнка:

– В сентябре будет проходить городская акция по выявлению детей, которые по разным причинам ещё не начали посещать образовательные организации. Надеемся, что, в конечном итоге, эта цифра увеличится. Дети, которые родились в 2015 году (124 ребёнка), придут в первый класс в 2021-2022 году. К тому времени в начальной школе планируется сформировать дополнительно 2-3 класса. У нас есть время подготовиться к этой ситуации.

Начальник управления образования подчеркнула, что в связи с увеличением рождаемости, а за последние три года в округе родились 296 юных озерчан, увеличивается и количество детей в дошкольных учреждениях:

– Пока 71 ребёнок по разным причинам не дошёл до детского сада, кто-то не приехал из отпуска, где-то родители не спешат. Но заявления от родителей приняты, путёвки в дошкольные учреждения предоставлены, и мы ждем, что в ближайшее время эти дети к нам придут. Таким образом дошкольные учреждения в этом году будут посещать 5227 малышей.

Блок социальных вопросов продолжила начальник управления культуры Светлана Пивоварова. Она рассказала, что в настоящее время два озерских театра активно готовятся к встрече со зрителями. Открытие нового театрального сезона состоится 29 сентября, мероприятия в этот день начнутся с 11:00 часов утра:

– Театр кукол «Золотой петушок» готовит к открытию сезона премьеру спектакля «Сказка о Царе Салтане». В театре «Наш дом» пройдет программа «День в театре»: зрители смогут посетить шесть мероприятий: в 11:00 часов спектакль для детей «Давай дружить, Ромашка», в 13:00 часов – спектакль по басням Крылова, в 14:30 часов пройдет встреча с актрисой театра Ириной Костериной «Наедине со всеми», в 16:00 часов – спектакль «Птица Феникс возвращается домой», в 18:30 часов – спектакль для взрослых «Яма» по одноимённому роману Александра Куприна. Информация о спектаклях размещена на сайтах учреждений. Мы ждем своих зрителей.

Глава округа также задал вопрос о том, как идёт замена кресел в театре «Наш дом». Светлана Пивоварова пояснила, что на данный момент проходит демонтаж старых сидений, новые находятся в производстве. Планируется, что 14 сентября в партере уже будет стоять часть новых кресел. Коллектив театра старается, чтобы к открытию сезона все работы по созданию комфортных условий в зрительном зале были завершены.

Евгений Щербаков напомнил, что некоторое время назад театр получил кресла, несоответствующие условиям договора, которые были возвращены поставщику:

– Мы понимаем, что кресла устанавливаются не на один десяток лет, поэтому они должны быть красивыми, удобными и радовать жителей города. Надеюсь, что в этот раз заказчик отнесётся добросовестно, и мы наконец увидим именно те кресла, которые будут соответствовать нашим требованиям.

В завершение исполняющий обязанности председателя Собрания депутатов округа Андрей Кузнеченков прокомментировал предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Он напомнил, что Владимир Кулик досрочно сложил свои депутатские полномочия в связи со сменой места жительства:

– В избирательном округе №15 проживают более 3200 человек, то есть округ серьезный. Мы в Собрании могли бы поработать действующим составом, но прекрасно понимаем, что от активности депутата очень много зависит. Интересы жителей округа обязательно должны быть представлены в Собрании. Кандидатов по округу все знают, информация была опубликована в прессе. Выборы будут проводиться 9 сентября на двух избирательных участках: в школе №38 и в КСК «Лидер». Приглашаю жителей данного микрорайона принять активное участие в выборах своего депутата.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36905/