В Челябинской области назвали любимый месяц женихов и невест

В Челябинской области выяснили, в каком месяце женихи и невесты предпочитают заключать браки и в каком – разводиться. Оказалось, в обоих случаях речь об одном и том же месяце – августе, на который приходится пик свадеб и разводов.

Именно последний месяц лета в нашем регионе, как минимум, два года подряд является временем, наиболее благоприятным как для создания, так и для распада семей.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в госкомитете по делам ЗАГС Челябинской области, в августе 2018-го связали себя узами Гименея три тысячи 962 пары. Всего за восемь месяцев этого года мужьями и женами официально стали 15 тысяч 636 теперь уже бывших женихов и невест. Реже всего узаконивают свои отношения южноуральцы в мае – не исключение и этот год с цифрой 780. В прошлом году последний месяц весны также оказался в «лузерах» по части бракосочетаний.

В августе этого года жители Челябинской области и разводились чаще, чем в другие месяцы года (1438 расторжений брака), а вот в феврале - реже всего (1180). Однако если сравнивать число августовских разводов с количеством бракосочетаний, то здесь лидерство однозначно за последними (да здравствует Гименей!).

Общее число разводов в этом году также оказалось ощутимо меньше количества свадеб и составило за восемь месяцев десять тысяч 574.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/v-chelyabinskoy-oblasti-nazvali-lyubimyy-mesyac-zhenihov-i-nevest