Незабываемая «Незабудка»

Пришел сентябрь, и хотя осень еще не полностью вступила в свои права, лето уже подводит свои итоги.

Отряд дневного пребывания «Незабудка» при Духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озёрска этим летом распахнул свои двери уже восьмой раз.

Несмотря на то, что это отряд, созданный для летнего отдыха, жариться в шезлонгах на солнышке «незабудковцам» не пришлось. И не только потому, что календарное лето наступило задолго до перемены формы одежды с полузимней на сугубо летнюю. Просто у ребятишек было множество и других увлекательных занятий.

Досуг юных озерчан организовывали двое вожатых, три волонтера, воспитатель (Елена Халиловна Кротова) и восемь педагогов.

С бисероплетением, каллиграфией и кулинарным искусством знакомила Галина Владимировна Семёнова; с азами кукольного театра, рисованием и рукоделием – Людмила Михайловна Лекарева; с танцами – Арина Георгиевна Крапивина; с шитьем мягкой игрушки – Елена Вячеславовна Плотникова; с кулинарией – Валентина Петровна Акимова; с подвижными играми, увлекательными прогулками и походами – Жанна Александровна Дубровская.

Огромное количество эмоций вызвала экскурсия в Парк культуры и отдыха, где археолог Антон Михайлович Наумов не только показал место древнего городища, но и подробно описал быт и культуру тех, кто жил на месте нынешнего Озёрска тысячи лет назад.

Поскольку отряд «Незабудка» организован все-таки при Духовно-просветительском центре, то немалое время было уделено увлекательным беседам на православные темы, в том числе, просмотру и обсуждению подходящих по смыслу мультфильмов и передач. Эту непростую работу осуществляли Елена Михайловна Шорина и Екатерина Сергеевна Савичева.

В конце смены – непременное подведение итогов, где воспитанники показывали постановку вертепного театра по сказке «Гуси-Лебеди» и специально поставленный к этому дню танец. А настоятель храма протоиерей Димитрий Шорин отметил педагогов благодарственными письмами. Не остались обделенными и ребятишки: каждому нашлось за что вручить грамоту и подарки.

Одним из важнейших результатов снова и снова становится открытие детьми мира творчества и ни с чем не сравнимого удовольствия от самого процесса созидания: будь то рисунок, брошка из бисера, театральная постановка или морковный торт с изюмом и орехами. Тот, кто однажды почувствовал эмоции созидателя, захочет испытать их снова и снова. Значит, эти дети получили прививку, защищающую от психологии потребительства и эгоизма…

Александр Волынцев