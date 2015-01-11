Ищем очевидцев!

ГИБДД просит откликнуться очевидцев произошедших ДТП:

В период времени с 17:00ч. 20.08.2018 г. до 17:00ч. 29.08.2018 г. на неохраняемой стоянке мкр. Заозерный 21 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на стоящий автомобиль Ниссан Серена, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 23:50ч. 27.08.2018 г. до 11:00ч. 28.08.2018 г., на дворовой территории ул. Блюхера 25 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, допустил наезд на стоящий автомобиль ВАЗ-21150, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В период времени с 08:05ч. до 19:35ч. 29.08.2018 г. на неохраняемой стоянке ул. Кыштымская 27 в г. Озерск, неизвестный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, допустил наезд на стоящий автомобиль Хонда Аккорд, после чего скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).