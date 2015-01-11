Названы сроки следующего сильного землетрясения на Урале

Землетрясение, произошедшее в ночь на среду в Челябинской области, стало третьим в числе самых сильных сейсмических явлений за всю историю наблюдений в регионе, по словам ученых, подобные подземные толчки вряд ли повторятся раньше чем через 100 лет.

Заведующий обсерваторией «Арти» Института геофизики УрО РАН Олег Кусонский рассказал, что за все время сейсмических наблюдений на Урале были зафиксированы три сильных землетрясения. Речь идет о билимбаевском 1914 года, среднеуральском 2015 года и тем, которое произошло в ночь на 5 сентября, сообщает Ura.ru.

В свою очередь старший научный сотрудник лаборатории сейсмометрии Института геофизики УрО РАН Александр Гуляев отметил, что самым мощным из трех названых землетрясений было билимбаевское. Его сила в эпицентре составляла шесть баллов, а в Екатеринбурге оно ощущалось как пятибалльное. По словам ученого, в следующий раз сейсмическое событие подобной силы на Урале возможно примерно через 100 лет.

Тем временем жители Урала постепенно приходят в себя после землетрясения и делятся в Сети видео и фото произошедшего. Особенно ощутимыми толчки были в Челябинской области недалеко от города Катав-Ивановска.

«Услышала гул, почувствовала, как шатаются шкафы, вода плескалась через края в аквариумах. Выбежала в подъезд, все соседи проснулись, в доме обвалилась штукатурка, по дому соседи нашли трещины с уличной стороны. Немного успокоившись, села на стул и почувствовала еще один толчок. Выглянула в окно, услышала от соседей, что это уже третий толчок, испугалась еще сильней, собрала малыша и сидела в машине минут 40», – рассказала жительница Катав-Ивановска, где сильнее всего ощущалось землетрясение, сообщает E1.

Уральцы в первую очередь запечатлели беспорядок в своих квартирах, произведенный подземными толчками. На пол падали предметы утвари, раскачивались люстры, а в некоторых домах на стенах даже появились трещины. Больше всего из-за подземных толчков пострадала больница Катав-Ивановска – на здании обнаружили трещины, поэтому было принято решение эвакуировать персонал и пациентов. Кроме того, отменены занятия в Катав-Ивановском индустриальном техникуме и ряде школ города, сообщает Chelyabinsk.ru.

В настоящее время в области создано и работает 17 групп по проверке объектов инфраструктуры и жилых домов. По последним данным, пострадавших нет. Землетрясение ощутили жители Свердловской области и Башкирии.

https://vz.ru/news/2018/9/5/940445.html