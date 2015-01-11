Озерские школьники приняли участие в акции «Дети вместо цветов»

Коллектив Комплексного центра социального обслуживания населения совместно с учащимися и педагогами школы №32 организовали и провели «Урок добра», подарили детям с нарушением зрения компьютер для домашних занятий.

Следует отметить, что второй год дети и родители 8 «б» класса школы №32 присоединяются ко Всероссийской акции «Дети вместо цветов». Организаторы акции предлагают подарить учителю один общий букет от всего класса, а остальные средства направить на оказание помощи детям с различными заболеваниями. В этом году средства были направлены на приобретение ноутбука для братьев Данила и Георгия, которые вместе со своей мамой стали гостями праздничного мероприятия. Мальчики с ограниченными возможностями здоровья по зрению являются учащимися школы №36. Специалисты Комплексного центра посоветовали в этом году помочь именно этой семье – пригласить на праздник и направить финансовую помощь на приобретение компьютера для ребят.

– Мои мальчики очень жизнерадостные, добрые и сопереживающие. Растут они, как и все обычные дети: посещают школу, играют, творчески развиваются, – рассказала о своих детях мама мальчиков. – Нас приятно удивило приглашение на праздничное мероприятие в школу №32, мы были обескуражены желанием незнакомых людей в День знаний подарить нам хорошее настроение, вместе с нашей семьёй провести этот праздничный день. К слову сказать, с нами это происходит впервые.

Установив на ноутбуке специальную программу со звуковым сопровождением, мальчики смогут не только в школе, но и дома пользоваться всеми возможностями компьютера.

В ходе урока шёл разговор о том, с какими психосоциальными проблемами приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями здоровья. Сколько приходится пройти и преодолеть трудностей, чтобы стать равноправными членами общества. Обращаясь к своим ученикам, классный руководителей 8 «б» класса школы №32 Светлана Веселова подчеркнула, что очень важно быть отзывчивыми и чуткими к чужой боли, готовыми помочь тем, кто нуждается в участии и поддержке.

Помимо ежегодной акции «Дети вместо цветов» в школе №32 существует подростковое добровольческое движение «Твори добро». Учащиеся школы вносят свой вклад в социальную адаптацию людей с ограниченными возможностями здоровья: посещают Дом-интернат для детей-инвалидов, общаются с детьми, проводят совместные праздники, оказывают волонтёрскую помощь детям и пожилым людям.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/36924/