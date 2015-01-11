Денис Лебедев готов к бою в Челябинске

Накануне, 5 сентября, в ледовой арене «Трактор» состоялась пресс-конференция участников боксерского турнира, который пройдет 7 сентября. В главном бою вечера встретится Денис Лебедев и турецкий боксер Хинзи Алтункая.

По словам боксера, он подходит к поединку в отличной физической форме. Денис Лебедев отметил тёплый прием, с которым его встретили в Челябинске. Очень тепло и приятно встретили. Прошел полноценный сбор, поэтому чувствую себя в хорошей форме. Очень приятно снова быть быстрым и подвижным. Если сравнивать с последними боями, то я сбросил больше веса, и это далось мне легче. — рассказал на пресс-конференции Денис Лебедев сайту «Первый областной». На финальном взвешивании, которое пройдет 6 сентября, Денис Лебедев хочет показать вес в 95 килограмм. Своими ожиданиями от поединка поделился и обладатель пояса WBC Silver Заур Абдуллаев. Боксеру предстоит защитить титул против Генри Ланди. Россиянин хочет показать красивый и яркий бой. Подготовка прошла хорошо. Прошли физически сборы, прошли спарринги, спарринг-партнеров подбирали под соперника. Знаем, что он очень серьёзный, поэтому мы тоже подошли очень серьёзно. — сказал Заур Абдуллаев. Соперник Заура Абдуллаева так же был на пресс-конференции. Генри Ланди отметил, что ему нравится Россия, поблагодарив организаторов за возможность драться в особенном бою. Мне очень нравится Россия. Спасибо большое РМК и WBC за возможность претендовать на титул. Подготовка прошла прекрасно. Я готовился в Филадельфии, это боксерская мекка, ведь там был снять фильм «Рокки». Все было прекрасно, мы готовы боксировать, и мы голодны до победы. — сказа Генри Ланди сайту «Первый областной». По окончанию пресс-конференции Денису Лебедеву вручили именной свитер и кепку челябинского «Трактора». Напомним, боксерский турнир пройдет 7 сентября на челябинской арене. Всего ожидается 9 поединков. Особый интерес челябинских зрителей вызывает бой местных боксеров Алексея Евченко и Евгения Павко.

https://www.1obl.ru/news/sport/press-conferece-denis-lebedev/