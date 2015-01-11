Полпред Николай Цуканов раскритиковал Челябинск за подготовку к ШОС и БРИКС

Полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов указал на ряд недоработок в Челябинске при подготовке к саммитам ШОС и БРИКС

«Есть серьезные проблемы, в частности, со взлетно-посадочной полосой в аэропорту с точки зрения определения источника финансирования», — сказал уральский полпред. Он добавил, что перечислил недостатки южноуральской столицы в разговоре с главой региона Борисом Дубровских. Вместе с тем Цуканов отметил, что на данный момент нет оснований опасаться того, что подготовка к саммитам ШОС и БРИКС в Челябинске будет сорвана. Напомним, встреча глав государств международных организаций в Челябинске запланирована на 2020 год.

http://eanews.ru/news/Cheljabinskajaoblast/Polpred_Nikolay_Cukanov_raskritikoval_Chelyabinsk_za_podgotovku_k_ShOS_i_BRIKS_06_09_2018/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop