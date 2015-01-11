Озёрск, Кыштым, Миасс, а также Челябинск и Екатеринбург! Все самые громкие мероприятия этого уикенда!

Ни одного выходного без событий! Самые громкие, самые интересные мероприятия этого уикенда в нашей афише!

Озёрск

8 сентября, регистрация с 10-30

Бильярдный клуб Баскервиль: марафон 9-ый тур 1-ая группа «Пирамида свободная».

8 сентября, с 12 до 14-00

МБУ ДО «ДТДиМ» : Парад первоклассников

Все выходные:

Центральная городская библиотека: персональная выставка Евгении Смирновой "Дыхание ветра" (Екатеринбург)

Кыштым

8 сентября

в парке демидовской усадьбы «Белый дом» будет открыт проект «Музей рыбы». Благодаря рыбакам Кыштыма собраны фотографии гигантских уловов. Специально для выставки сотрудники музея собрали шесть эксклюзивных рецептов от жителей Кыштыма. Эти рецепты будут доступны всем, кому придутся по вкусу.

Миасс

8-9 сентября

Глк «Солнечная долина»: фестиваль маунтинбайка. В рамках одного мероприятия пройдёт целая серия соревнований по разным не пересекающимся между собой дисциплинам горного велосипеда. Экстремальные и зрелищные велогонки с горы и в гору не только для профессионалов, но и для любителей.

Челябинск

Все выходные:

День города! Программа праздника:

Каслинская ул, д.64 около Челябинского торгового центра: Всероссийская ярмарка. Колбасы и рыба с Дальнего Востока и Крайнего Севера, абхазские сыры, специи, свежий мед, знаменитые пряники и многое другое.

8 сентября, 18-00

Зал органной и камерной музыки (Кирова, 78): «Международный фестиваль духовной музыки».

9 сентября, 12-00

Челябинская Публичная библиотека: фестиваль «Челябинск читающий». Библиотека приглашает владельцев самокатов, скейтов и сигвеев на увлекательный скейт-квест по пешеходной улице Челябинска.

9 сентября, 14-00

Алое поле, на площадке за памятником «Орлёнок»: историческая реконструкция Пугачёвского восстания. В программе сцены башкирского быта 18 века и битв, винтажный пикник, исторические танцы и игры, викторины, мастер-классы, благотворительная ярмарка «БлагоБазар».

Екатеринбург

8 сентября, основные заезды с 16-00

Г.Арамиль, Свердл.область

Ралли-спринт«Жажда Скорости 2018»

Все выходные

Фото-галерея «Март»: уникальный фестиваль в формате реалити шоу! Мультиформатный фестиваль искусств!

Фестиваль «Безумные дни» состоится в Екатеринбурге в четвертый раз — с 7 по 9 сентября 2018 года.

«Безумные дни» — это российская версия фестиваля La Folle Journee, придуманного Рене Мартеном более 20 лет назад. Родина фестиваля — французский город Нант. Сегодня La Folle Journee — один из самых известных и популярных фестивалей в мире. Проводится во Франции, Испании, Японии, Польше, а с 2015 года — и в России.

Подробная программа: http://sgaf.ru/

8 сентября с 11 до 14-00

Бизнес-центр «Высоцкий»: екатеринбургский небоскреб «Высоцкий» проводит ежегодный вертикальный забег. Участники забега преодолеют 52 этажа по вертикали и финишируют на обзорной площадке самого высокого здания России за пределами Москвы.

Александра Лебедева