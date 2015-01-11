Южноуральским пожарным повысят зарплату в 2019 году

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский распорядился повысить зарплату работникам противопожарной службы – сегодня, 7 сентября, глава региона открыл новое пожарное депо в поселке Красногорский Еманжелинского района.

Сотрудники областной противопожарной дружины отметили, что их зарплата значительно отличается от денежного содержания федеральных огнеборцев, хотя функционал схож. «Мы тушим пожары, проводим аварийно-спасательные работы и спасаем людей вместе и наравне с сотрудниками федеральной противопожарной службы, а оплата нашего труда значительно ниже, чем у федералов. Нам очень хотелось бы знать, можем ли мы надеяться, что в ближайшем будущем работникам наших подразделений повысят зарплату», – обратились к губернатору пожарные.

«Считаю, что заработная плата работников областной противопожарной службы должна быть сопоставима с зарплатой федеральных сотрудников, поэтому рассматривается вопрос о ее повышении в 2019 году. Этот вопрос выносится на рассмотрение при принятии областного бюджета на будущий год», – заявил Борис Дубровский.

Также в ходе общения огнеборцы рассказали, что большое количество пожарных автомобилей в подразделениях областной дружины устарели, и поинтересовались, будет ли обновление техники в региональной противопожарной службе.

«Уже в течение этого месяца ваши подразделения получат дополнительно три новых пожарных автомобиля. В рамках реализации концепции развития пожарной охраны на территории Челябинской области до 2021 года, противопожарной службе в ближайшие три года из регионального бюджета будут выделены средства на приобретение 30 новых пожарных автомобилей, в том числе 25 автоцистерн, одного аварийно-спасательного автомобиля и четырех пожарных автоцистерн-автолестниц», – обозначил Борис Дубровский.

На строительство нового пожарного депо в поселке Красногорский решением губернатора Бориса Дубровского выделено 17,5 млн рублей. Новое здание общей площадью 443 кв. метра включает в себя 22 помещения для огнеборцев и пожарной техники. В штате пожарной части состоят 34 работника. Всего на вооружении нового депо находится три пожарных автомобиля, включая полученный сегодня.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouralskmi-pozharnym-povysyat-zarplatu-v-2019-godu_109372.html