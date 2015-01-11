В Челябинской области дактилоскопируют детей и пенсионеров

Жителей Челябинской области призывают добровольно сдать отпечатки пальцев.

В полиции региона объяснили, что дактилоскопирование необходимо на случай пропажи человека. Ежедневно в стране без вести пропадают сотни тысяч людей, порой не только при несчастных случаях, из-за пожаров, землетрясений или других чрезвычайных ситуаций, но и в случаях, когда человек теряет память, попадает в больницу без сознания или попросту теряет паспорт.

«Именно по отпечаткам пальцев человека полицейские без труда смогут установить его личность и в кратчайшие сроки сообщить о случившемся его родственникам. Кроме того, данная процедура значительно ускоряет процесс восстановления документа, удостоверяющего личность, так как вся необходимая информация уже будет в базе данных», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Добровольно сдать отпечатки пальцев могут все жители России, начиная с шести лет, иностранцы и лица без гражданства.

По данным полиции, в текущем году добровольную дактилоскопию сделали уже полторы тысячи жителей региона. Услуга беплатна. Чтобы её пройти нужно написать заявление в любом подразделении по вопросам миграции территориального органа МВД России Челябинской области по месту жительства или по месту пребывания.

http://www.chel.aif.ru/society/v_chelyabinskoy_oblasti_daktiloskopiruyut_detey_i_pensionerov