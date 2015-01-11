Жителей Челябинской области призывают голосовать за лучших Анискиных современности

В Челябинской области сегодня, 11 сентября, стартовал первый этап всероссийского конкурса «Народный участковый», который проводится в РФ в седьмой раз.

Отдать свой голос лучшему, на их взгляд, Анискину современности южноуральцы могут на официальном сайте регионального полицейского главка.

За победу в первом этапе в Челябинской области борются 77 участковых уполномоченных. Интересно, что в числе конкурсантов – три очаровательные представительницы прекрасной половины человечества: представитель управления МВД России по ЗАТО Озерск Алина Харламова и сотрудницы УМВД России по городу Челябинску Ольга Храпова и Екатерина Ильиных.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области, первый отборочный этап завершится 20 сентября. Его лидеры автоматически попадут во второй тур голосования, который стартует седьмого октября и продлится до 16 октября. О том, кто будет признан лучшим участковым региона, станет известно 17 октября - после подсчета голосов. Победитель регионального этапа поборется за победу в финале, на всероссийском уровне. Федеральное голосование пройдет на сайте МВД России.

В прошлом году народным участковым Челябинской области стал капитан полиции Александр Ишимов - участковый уполномоченный отдела полиции «Ленинский» УМВД России по городу Магнитогорску.

«Всероссийский ежегодный конкурс «Народный участковый» - это отличный пример открытого, партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий», - отмечают в пресс-службе регионального полицейского главка.

В ведомстве отмечают, что на сегодняшний день в органах внутренних дел Российской Федерации служат десятки тысяч участковых уполномоченных полиции.

«Именно они круглосуточно работают с населением на подведомственных им территориях, первыми приходят на помощь людям в трудную минуту, занимаются профилактикой бытовой преступности, детской беспризорности, алкоголизма и наркомании. Сегодня участковыми или при их содействии раскрывается каждое четвертое преступление», - подчеркивают в ГУ МВД России по Челябинской области.

http://uralpress.ru/news/obshchestvo/zhiteley-chelyabinskoy-oblasti-prizyvayut-golosovat-za-luchshih-aniskinyh