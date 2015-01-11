В Озерске проходит вакцинация против гриппа

Вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок. В настоящее время она проводится как в городской поликлинике, так и в трудовых коллективах.

Вакцинация началась 28 августа и будет проводиться в сентябре, октябре и ноябре - пока не повысится порог заболеваемости. Как пояснила исполняющая обязанности заведующего вторым терапевтическим отделением городской поликлиники №1 Татьяна Калинкина, в прошлом году вакцинация проводилась до 10 декабря.

Татьяна Калинкина подчеркнула, что актуальность проблемы очень высока. Грипп является наиболее распространенным инфекционным заболеванием, от которого ежегодно страдают миллионы людей по всему миру:

– Помимо того, что достаточно тяжело протекает сам грипп, такие осложнения, как вирусная пневмония, могут вызвать летальный исход. Наиболее тяжело протекает грипп у людей старше 60 – 65 лет. Пациенты с сердечно-сосудистой патологией, с бронхолегочными заболеваниями, с ожирением, с метаболическим синдромом – эти категории населения особенно подвержены развитию осложнений после гриппа, которые требует госпитализации и назначения интенсивного лечения. Единственной профилактической мерой для предупреждения развития данного заболевания является вакцинация.

Профилактическую прививку против гриппа может бесплатно поставить любой взрослый человек старше 18 лет, обратившись в городскую поликлинику №1:

– Вакцинация проводится ежегодно. В Озерском городском округе она стартовала 28 августа и уже к сегодняшнему моменту многие пациенты сделали эти прививки. Вакцинации против гриппа входит в национальный календарь прививок, поэтому проводится бесплатно. Можно обратиться в городскую поликлинику №1 по адресу ул. Октябрьская,17, в регистратуру. Перед прививкой регистратор направит пациента на обязательный осмотр врача, потому что только врач может выявить противопоказания к вакцинации. Самые распространенные противопоказания: острые лихорадочные состояния, обострение хронических заболеваний, аллергия на куриный белок или ранее перенесённые тяжёлые поствакцинальные осложнения.

У нас не первый год проводится вакцинация беременных женщин. Прививать их можно во втором и третьем триместре беременности. Беременные женщины, также как дети и люди пожилого возраста, достаточно уязвимы. У них очень тяжело протекает сам грипп и быстро развиваются осложнения. Беременным женщинам прививка позволяет снизить риск заболевания гриппом и его осложнений, а также развитие осложнений у будущего ребёнка.

Следует отметить, что руководители предприятий и учреждений могут организовать для своих работников выезд прививочных бригад, которые проведут вакцинацию на рабочем месте. Приедут врач и медсестра со всеми расходными материалами. Таким образом, людям не надо будет обращаться в городскую поликлинику, контактировать с заболевшими людьми. Достаточно обратиться к администрации городской поликлиники №1, чтобы определить время и дату выезда.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37010/