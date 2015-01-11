Уральское дерби «Трактор» vs «Автомобилист» в Челябинске закончилось победой гостей

Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга – уральское дерби 13 сентября завершилось со счетом 1:4.
Хозяева открыли счет на 7-й минуте встречи, однако шайба Пола Щехуры в большинстве (06:06, 5х3) стала единственной у «черно-белых», а ее автор позже получил травму и был унесен со льда на носилках.
Среди подопечных Андрея Мартемьянова отметились Анатолий Голышев (19:16), Стефан Да Коста (38:27, 5х3) и Дэн Секстон, оформивший дубль (11:58 и 59:27, en).
Таким образом, «Автомобилист» выиграл шестой матч подряд с начала регулярного чемпионата, «Трактор», в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех стартовых играх.
https://dostup1.ru/society/Uralskoe-derbi-Traktor-vs-Avtomobilist-v-Chelyabinske-zakonchilos-pobedoy-gostey_109537.html
Ключевые теги: хоккей, КХЛ, хк Трактор, хк Автомобилист.
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+
- Вконтакте
- Facebook
- Мой мир
- Одноклассники
- Google+
Распечатать