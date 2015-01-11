Уральское дерби «Трактор» vs «Автомобилист» в Челябинске закончилось победой гостей

Челябинский «Трактор» потерпел домашнее поражение от «Автомобилиста» из Екатеринбурга – уральское дерби 13 сентября завершилось со счетом 1:4.

Хозяева открыли счет на 7-й минуте встречи, однако шайба Пола Щехуры в большинстве (06:06, 5х3) стала единственной у «черно-белых», а ее автор позже получил травму и был унесен со льда на носилках.

Среди подопечных Андрея Мартемьянова отметились Анатолий Голышев (19:16), Стефан Да Коста (38:27, 5х3) и Дэн Секстон, оформивший дубль (11:58 и 59:27, en).

Таким образом, «Автомобилист» выиграл шестой матч подряд с начала регулярного чемпионата, «Трактор», в свою очередь, потерпел третье поражение в четырех стартовых играх.

https://dostup1.ru/society/Uralskoe-derbi-Traktor-vs-Avtomobilist-v-Chelyabinske-zakonchilos-pobedoy-gostey_109537.html