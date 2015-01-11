Депутаты Заксобрания усилят контроль за сроками и качеством благоустройства на Южном Урале

Депутаты Законодательного Собрания Челябинской области усилят контроль за сроками и качеством выполнения региональной программы «Городская среда» – в областном парламенте состоялось совещание с главами муниципалитетов, где работы по благоустройству отстают от графика.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году в области планируется благоустроить 571 дворовую и 133 общественные территории, а также парк в Южноуральске. Общий объем финансирования превысил 1 млрд рублей. Реализация проекта находится на контроле у председателя Заксобрания Владимира Мякуша и депутатов фракции «Единая Россия».

«В области есть территории, где строительные работы по благоустройству, например, дворов уже выполнены полностью. Это Южноуральск, Кизил, Троицк, Увельский, Чесменский районы. Но у нас вызывают опасения отстающие территории. Таких немного, но мы не можем допустить срыва работ и обмануть ожидания южноуральцев. Поэтому мы пригласили тех глав, которым необходимо активизироваться и принять меры для выполнения всех работ в срок, и самое главное, чтобы при этом не пострадало качество», – подчеркнул Владимир Мякуш.

Серьезная работа проводится в районах по благоустройству общественных территорий, где объем работ значительно больше, чем во дворах. Общий объем выполненных работ на сегодня составляет 55%. По словам замминистра строительства и инфраструктуры Челябинской области Ивана Белавкина, эта цифра вскоре вырастет, так как многие объекты находятся на стадии завершенного строительства. До 15 октября муниципалитеты должны закончить все котировочные процедуры.

https://dostup1.ru/society/Deputaty-Zaxobraniya-Yuzhnogo-Urala-usilyat-kontrol-za-srokami-i-kachestvom-blagoustroystva_109531.html