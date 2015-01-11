Холостяков в России оказалось больше, чем незамужних женщин

Почти две трети россиян (62 процента) уверены, что они находятся в "серьезных" отношениях. Каждый второй состоит в официальном браке, еще 10 процентов наших сограждан живут вместе, но еще не узаконили свои отношения.

Казалось бы, какие тут могут быть разночтения, но как выяснил ВЦИОМ, женатых мужчин у нас в стране больше, чем замужних женщин - 54 против 47 процентов. Также оказалось, что холостяков у нас 17 процентов, а незамужних женщин почти вдвое меньше - 7 процентов.

Согласно данным опроса, россияне легко бросаются в омут новых отношений - всего лишь два процента опрошенных встречаются больше года и еще не живут вместе.

Легче всего найти вторую половинку, по мнению респондентов, в компании общих друзей или знакомых (30 процентов). У каждого пятого романтические отношения завязались на работе. 13 процентов опрошенных познакомились в вузе, 11 процентов - в парке, 6 процентов - на концерте. А романтические отношения, завязавшиеся в социальных сетях, перешли в реальные лишь у 5 процентов мужчин и женщин.

https://rg.ru/2018/09/12/holostiakov-v-rossii-okazalos-bolshe-chem-nezamuzhnih-zhenshchin.html