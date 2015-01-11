Озерская полиция раскрыла свои двери для будущих абитуриентов

В Управлении МВД России по ЗАТО г. Озерск прошел день открытых дверей. Более полусотни старшеклассников из нескольких школ города собрались в актовом зале Управления.
Помощник начальника Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по работе с личным составом Елена Земцова рассказала о специфике прохождения службы в органах внутренних дел, о социальных гарантиях сотрудников полиции.
О своей историей прохождения службы и значимость профессии стража правопорядка рассказал председатель совета ветеранов майор милиции в отставке Сергей Серухин.
Председатель общественного совета Анна Романова призвала молодежь подумать о возможности связать свою жизнь со службой в полиции.
Об условиях поступления и обучения в ВУЗах системы МВД России рассказал инспектор направления профессиональной подготовки Сергей Комаров. Обучение в ведомственных ВУЗах имеет свои преимущества в отличие от других учебных заведений. Это бесплатное получение высшего образования, денежное и полное вещевое довольствие курсанта. Бесплатное проживание в общежитие, оплачиваемые отпуск по окончании каждого курса с бесплатным проездом к месту жительства. Включение периода обучения в стаж службы и гарантированное трудоустройство в органы внутренних дел.
Под конец мероприятия сотрудники полиции ответили на интересующие вопросы старшеклассников.
Уважаемые юноши и девушки, а также их родители!
По вопросам поступления в ВУЗы МВД России и трудоустройства в полицию можно обратиться по адресу: пр. Ленина, 43, каб. 57, тел. 2-66-29, 2-59-12, код города - 35130.
Ключевые теги: день открытых дверей, УВД, школьники.
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