Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите людей предпенсионного возраста

Госдума накануне, 13 сентября, приняла в первом чтении президентский законопроект о защите людей предпенсионного возраста.

Напомним, документом устанавливается уголовная ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение человека предпенсионного возраста. Инициатива президента призвана изменить отношение работодателей к сотрудникам старшего возраста.

«Кроме изменений параметров пенсионной системы, мы сегодня рассматриваем и поправки в Трудовой кодекс, в закон «О занятости населения», в Бюджетный кодекс, в Налоговый кодекс и 102-ю Конвенцию Международной организации труда. К этому пакету относятся и предложенные Президентом изменения в Уголовный кодекс», – пояснил депутат Андрей Исаев.

За необоснованный отказ принимать на работу будущих пенсионеров или за их увольнение работодателю будет грозить штраф до 200 тысяч рублей или в размере зарплаты за 18 месяцев. Либо нарушителям трудовых прав придется отправиться на обязательные работы до 360 часов. Депутат объяснил, что в большинстве случаев будет работать именно административная ответственность, а уголовная – применяться в «наиболее вопиющих, циничных случаях».

«Необходимо доказать умысел, когда работодатель или лицо, заключающее договор, нарушили права человека, руководствуясь именно тем, что он вступил в предпенсионный возраст. Мы ставим по этому поводу железное табу», – заявил Исаев.

Добавим, что президентская инициатива защищает граждан, которым осталось менее пяти лет до выхода на заслуженный отдых.

https://www.cheltv.ru/gosduma-prinyala-v-pervom-chtenii-zakonoproekt-o-zashhite-lyudej-predpensionnogo-vozrast/