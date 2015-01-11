Ущерб от землетрясения в Катав-Ивановске оценили в 11 млн

В такую сумму оценили повреждение больницы, которой теперь предстоит капремонт.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, здание центральной районной больницы будут ремонтировать без закрытия учреждения здравоохранения.

"Повреждения есть, но они некритичные. Губернатором принято решение капитально отремонтировать районную больницу, чтобы привести ее в нормативное состояние", - отметил заместитель главы региона Евгений Редин.

Господин Редин также отметил, что капитальный ремонт в больнице начнется в 2019 году. Смету подготовят в ближайшее время. По предварительным оценкам, ущерб больнице составил 11 млн рублей.

Напомним, что землетрясение магнитудой 5,5 балла по шкале Рихтера произошло в Катав-Ивановске 5 сентября, после чего последовал афтершок на балл слабее. Кроме больницы об ущербе также заявили 386 жителей города.

https://mediazavod.ru/articles/daily/obshchestvo/ushcherb-ot-zemletryaseniya-v-katav-ivanovske-otsenili-v-11-mln/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop