В Озерске начал работу проект «Энергия бизнеса»

19 сентября на площадке Дворца творчества детей и молодёжи состоялось стартовое мероприятие, в ходе которого перед будущими предпринимателями выступили представители Молодёжной школы предпринимательства.

Следует отметить, что проект «Энергия бизнеса» реализуется при поддержке Госкорпорации «Росатом» и ориентирован на новое поколение молодых людей, способных играть активную роль в бизнесе, экономике, в развитии городов атомной промышленности. Проект направлен на то, чтобы помочь молодёжи, живущей в закрытых городах, войти в мир предпринимательства.

– Этот проект даёт возможность молодым людям, даже если у них пока нет собственной идеи, с помощью наших занятий эту идею сформулировать и оформить, – пояснила представитель Молодежной школы предпринимательства, куратор проекта «Энергия бизнеса» Евгения Ковалёва. – Наша задача – дать возможность молодым людям проявить себя и осуществить свою мечту, начать свой бизнес. Главное, чтобы было большое желание и готовность работать над достижением своей цели.

Открывает наше мероприятие федеральный спикер Антон Костриченко, который своим жизненным примером, успешным бизнесом и образом жизни доказывает, что всё то, о чём он рассказывает в теории, работает и на практике.

Антон Костриченко, предприниматель:

– Сегодня мы поставим цели и обсудим некоторые инструменты, которые можно использовать для того, чтобы быть более дисциплинированным, доводить дело до конца, не лениться, перестать откладывать. Это очень важные навыки и характеристики лидеров и предпринимателей.

Я считаю, что свой бизнес – это легко и доступно каждому человеку, но не каждому этот путь нужен. Те ребята, которые его выберут, сегодня поймут, что в конце этого пути их ждет достаточно много бонусов.

С 20 сентября по 5 октября запланировано шесть занятий. В ходе обучения будут затронуты такие темы как «Ораторское искусство», «Мышление преподавателя», «Создание бизнес-плана: от нуля до готового продукта». Занятия будут проводить лучшие тренеры Челябинска. Авторы наиболее удачных проектов продолжат работу под руководством наставников. В результате самые сильные участники получат право завершить обучение в бизнес-лагере, который пройдёт 13-14 октября на озере Тургояк.

Первое занятие – 20 сентября в актовом зале администрации начало в 18:00 часов.

Фото Владимира Беляева.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/37064/