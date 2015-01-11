Житель Озерска ответит в суде за убийство незнакомой женщины

Пьяный 31-летний житель Челябинской области напал на женщину и ограбил ее.

Житель Озерска в сентябре 2017 года в состоянии алкогольного опьянения преследовал незнакомую женщину. Она сняла деньги из банкомата. Мужчина проследил за женщиной до ее дома и вместе с ней зашел в лифт. Там нанес множество ножевых ранений, украл деньги и мобильный телефон на общую сумму 21 тыс. 200 рублей.

Женщину госпитализировали. Она без сознания находилась в больнице более месяца, а потом скончалась. Мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в Челябинский областной суд, сообщили в прокуратуре.

http://echochel.ru/news/2018/09/21/76243/