Вниманию жителей округа!

22 сентября 2018 с 17.30 до 20.30 будет временно перекрыто движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по пр. Ленина от перекрестка с ул. Студенческая до перекрестка с ул. Лермонтова.

Убедительная просьба к автомобилистам заранее выбирать маршрут следования Объездные пути следования транспортных средств по пр. Победы.