Вниманию жителей округа!

22 сентября 2018 с 17.30 до 20.30 будет временно перекрыто движение транспортных средств на участке автомобильной дороги по пр. Ленина от перекрестка с ул. Студенческая до перекрестка с ул. Лермонтова.
Убедительная просьба к автомобилистам заранее выбирать маршрут следования Объездные пути следования транспортных средств по пр. Победы.
Ключевые теги: Озёрск, перекрытие дороги, автолюбители.
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