Мужская смертность в Челябинской области в четыре раза превысила женскую

Общественники назвали основные причины вымирания сильной половины человечества.

Обеспечение естественного роста стало одной из задач, поставленных Владимиром Путиным. Однако в Челябинской области, несмотря на снижение общего числа смертей, летальность остаётся очень высокой.

Так, в 2015 году умерло 9 тысяч 884 мужчины и 2 тысячи 727 женщин, а в 2017 –м – 8162 и 2266. То есть на каждую женскую смерть приходится по четыре мужских.

«При таких показателях рождаемости возникает острая необходимость разработки предложений, способствующих улучшению здоровья и социального долголетия населения. Сегодня крайне важно уделить особое внимание репродуктивному здоровью мальчиков и юношей, помнить о профилактике, раннем выявлении и эффективном лечении заболеваний у мужчин средней и старшей возрастной группы. Дело в том, что в России представители сильного пола редко проходят профилактические обследования, избегают врачей, в итоге зачастую медики сталкиваются с запущенными заболеваниями», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Челябинской области Олег Лукин.

Выяснилось, что в регионе нет действующего андрологического отделения, так как отсутствует самостоятельная субспециальность – андролог, а также не разработаны тарифы и стандарты.

Для решения проблемы предложено вернуться к разработанной и утвержденной в 2007 году городской программе мужского здоровья, где ключевым было создание и оснащение единого регионального центра андрологической помощи пациентам. Проблемы решались комплексно для всех возрастных групп. По мнению экспертов, это по-прежнему возможно реализовать при дополнительном финансировании в ГКБ №5.

При этом специалисты отметили, что в последнее время идёт постепенное урезание финансирования и, как следствие, уменьшение параметров объективных лабораторных показателей и инструментальных исследований при проведении диспансеризации.

http://www.chel.aif.ru/health/muzhskaya_smertnost_v_chelyabinskoy_oblasti_v_chetyre_raza_prevysila_zhenskuyu