Лакомство со вкусом детства

Кукуруза популярна и любима в Узбекистане. Она часто становится желанным ингредиентом различных блюд. А уж различные лакомства из нее продавались раньше на каждом углу. В эпоху очередной кампанейщины по борьбе с нетрудовыми доходами суровые дяди в серых фуражках и с погонами наведывались на базары и нещадно наказывали апаек, продающих вареную кукурузу. Считалось нетрудовым доходом. Вырастить, собрать и вывезти на базар кукурузу - нормально. А вот сделать все то же самое, но еще и сварить - нетрудовой доход. Чудно… и печально. Так как же ее варят? Может, в этом все дело?

Початки кукурузы

0,5 стакана молока

1 ст. л. соли.

Ставим на огонь соразмерную кастрюлю с водой, дожидаемся, пока она закипит, и укладываем в нее кукурузу.

Добавляем полстакана молока и дожидаемся, пока закипит.

Дождавшись, накрываем початки тарелкой, а кастрюлю крышкой, убавляем огонь до меньше среднего и тушим 40 минут.

Через 40 минут открываем крышку, достаем тарелку, добавляем 1 ст. л. соли, снова закрываем кастрюлю крышкой и тушим еще 10 минут. Вот и весь процесс. Вкуснятина со вкусом детства!