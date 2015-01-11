Борис Дубровский внес предложения по улучшению социальной поддержки людей старшего поколения

Правительство Челябинской области предложило на утверждение Законодательного Собрания изменения в ряд региональных законов, направленные на улучшение социальной поддержки людей старшего поколения, – инициатива губернатора Бориса Дубровского будет рассмотрена на сентябрьской сессии.

«Поправки необходимо принять, чтобы гарантировать уровень социальной поддержки южноуральцев с учетом адаптации к новым требованиям пенсионной системы страны. Бюджет Челябинской области социально ориентирован, и для обеспечения мер социальной поддержки у нас есть возможности», – подчеркнул Борис Дубровский.

Предложения устанавливают, что региональные льготы не будут привязаны к параметрам пенсионного возраста и будут предоставляться с 60 лет мужчинам и с 55-ти – женщинам. Речь идет о ежемесячных денежных выплатах ветеранам труда, ветеранам военной службы; 70-процентной скидке на проезд в электричках, 50-процентной скидке на проезд в общественном транспорте для садоводов; единовременной материальной помощи на текущий и капитальный ремонт жилья, подводку к дому газопровода и установку внутридомового газового оборудования неработающим одиноко проживающим супружеским парам, в которых один из супругов достиг возраста 55 и 60 лет (женщины и мужчины), а второй является ветераном Великой Отечественной войны.+

Добавим, размер расходов областного бюджета для реализации указанных мер социальной защиты превысит 5 млрд рублей.

https://dostup1.ru/society/Boris-Dubrovskiy-vnes-predlozheniya-po-uluchsheniyu-sotsialnoy-podderzhki-lyudey-starshego-pokoleniya_109833.html